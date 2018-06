Programma Haags Beat Festival uitgebreid met The Black Albino’s en bekende gastmuzikanten

Na het succes van de eerste editie in 2017 wordt ook deze zomer weer een Haags Beat Festival gehouden in het Zuiderparktheater.

De Stichting Popagenda Scheveningen maakte eerder al bekend dat voor de tweede editie van het festivals acts zijn geboekt als Wild Romance, Focus, Massada en René and the Alligators. Het evenement is bedoeld als eerbetoon aan artiesten die Den Haag op de kaart hebben gezet in de geschiedenis van de popmuziek.

Daar kan nu de naam van de groep The Black Albino’s aan worden toegevoegd. Bovendien is bekend gemaakt welke bekende gastmuzikanten meedoen met de finaleband Rocktown Buddy’s onder leiding van gitarist/zanger Peter Langerak. In deze band speelt ook bassist Rinus Gerritsen van de Golden Earring. Zij begeleiden gastmuzikanten als drummer Cesar Zuiderwijk (Golden Earring), zangeres Natousch Gerritsen, zangeres Dianne Marshal (Rainbow Train), Nicko Christiansen (Livin’ Blues), Woody Brunings (The Crazy Rockers) en zanger Polle Eduard.

Nieuwe talenten

Naast de bekende namen uit de pophistorie treden op het festival ook nieuwe talenten op. Zo laten verschillende deelnemers van het coachingtraject Ready to Play hun talent zien. Fred Zuiderwijk presenteert het festival. Den Haag FM is mediapartner van het Haags Beat Festival.