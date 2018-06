Volvo Ocean Race in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan de Volvo Ocean Race.

Vanaf 24 juni is Scheveningen het decor voor de finish van de race. Acht dagen lang staat de haven in het teken van zeilen en watersport. De finish belooft een festijn te worden voor alle leeftijden, zeilfans, sportliefhebbers en gezinnen. In Mediamix gaan wij met zeiler Gerd-Jan Poortman (foto) nader in op de race en in het bijzonder de rol van de media daarbij. Gerd-Jan is zelf twee keer meegevaren als bemanningslid. Wist je bijvoorbeeld dat er op elk schip een multimedia-reporter is?

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.