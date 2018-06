Zwaargewonde bij steekpartij Keizerstraat

Bij een steekpartij in de Keizerstraat op Scheveningen is in de nacht van zaterdag op zondag iemand zwaargewond geraakt. De politie heeft vier verdachten aangehouden.

Wat er precies is gebeurd in de Keizerstraat is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wat de relatie is tussen het slachtoffer en de aangehouden verdachten. Volgens een woordvoerder van de politie was de steekpartij op straat.

Naast een ambulance is er ook een traumahelikopter opgeroepen. Uiteindelijk is het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.