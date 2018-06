Di-rect kijkt met gemengde gevoelens terug op Pinkpop

De mannen van Di-rect hebben zondag op Pinkpop gespeeld in plaats van The Kooks. De Haagse band werd ‘last minute’ gevraagd om op te treden nadat The Kooks vanwege ziekte moest afzeggen. Toch kijkt de band met gemengde gevoelens terug op hun hoogtepunt na het nieuws van de dodelijke aanrijding bij het festival. “Het is een verschrikkelijk einde van een prachtige Pinkpop zondag”, vertelde de gitarist Frans ‘Spike’ van Zoest op Den Haag FM.

Een half uur voordat ze zaterdag in Spijkenisse het podium op moesten, werden ze gebeld of ze op Pinkpop konden spelen. “We hebben geen tijd gehad om zenuwachtig te worden.” Ook al kwamen veel fans voor The Kooks, toch voelden de Haagse rockers zich enorm thuis. “We zijn echt heel warm onthaald.” Spike geeft aan ieder jaar wel op het festival te willen spelen, helemaal na het succes van zondag. “Ze hebben ons telefoonnummer weer gevonden na dertien jaar en het is mooi om terug te krijgen dat iedereen heeft genoten.”

Di-rect stond in 2002 en 2005 al op Pinkpop, maar dat was nog met de vorige frontman Tim Akkerman. Voor de zanger Marcel van Veenendaal was het daarmee de eerste keer op op Pinkpop te spelen. “Ik ben zo dankbaar dat ik van bezoeker tot uitvoerende hier mag zijn en al mijn liefde, geluk en zaligheid met jullie mag delen”, zei hij op het podium.

Dode na aanrijding

Ondanks het geweldige optreden kijkt Spike met gemengde gevoelens terug op het weekend. Het nieuws over de dodelijke aanrijding in de nacht van zondag op maandag is de band niet ontgaan. “Ik las het de volgende ochtend in de krant”, zei hij. “Het is echt triest.”

De dader van het dodelijke ongeval heeft zich maandag zelf aangegeven bij de politie. De 34-jarige man uit Heerlen wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag.

Wat een traktatie! Lastminute ingevlogen en de Haagse rockers spelen het veld volledig plat. @Di_rectMusic op de mainstage. #pp18 #pinkpop pic.twitter.com/APZybpWfyl — Pinkpop festival (@pinkpopfest) June 17, 2018