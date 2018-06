Frank van Westbroek wint eerste Poëzie Op Pootjes Bokaal

De Haagse dichter Frank van Westbroek heeft de eerste Poëzie Op Pootjes Bokaal gewonnen. De finale vond plaats in horecagelegenheid Maaart. Zes finalisten traden daar op. Het publiek koos de uiteindelijke winnaar.

Poëzie Op Pootjes is een participatieproject voor Haagse dichters, dat in de afgelopen twaalf jaar vier keer werd georganiseerd door de R.G. Ruijs Stichting. De oogst van de vier edities was ruim 1.700 gedichten, die in vier lijvige bundels werden uitgebracht. Graag had de stichting ook een vijfde editie van dit grootschalige project willen organiseren, maar helaas ontbrak daarvoor de financiering. De gemeente achtte het niet cultureel genoeg om te subsidiëren.

Om toch nog een keer uit te pakken werd besloten om zonder budget literaire middagen te organiseren en daar een prijs aan de te verbinden: de Poëzie Op Pootjes Bokaal. De afgelopen maanden deden 54 Haagse dichters mee aan het project. “De cirkel is rond,” aldus Van Westbroek. “Ik heb acht jaar geleden voor Poëzie Op Pootjes mijn eerste gedicht geschreven. Sindsdien treed ik vaak op en heb ik ook een eigen band.”