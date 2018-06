Jubileumeditie I Love Hiphop woensdag van start

Voor de tiende keer staat de stad vanaf woensdag in het teken van I Love Hiphop. Op acht locaties zijn vijf dagen lang verschillende activiteiten gepland zoals optredens, workshops, battles en natuurlijk feestjes.

Maandagochtend blikte Peter Oostinga, namens Stichting Aight organisator van I Love Hiphop, op Den Haag FM alvast vooruit. “We blijven elk jaar groeien”, zegt Peter in het programma Haagse Ochtendradio. “Vooral qua bereik, we hebben steeds meer online bezoekers. Vooral de dansbattles hebben veel internationaal bereik.” Het festival is veel breder dan alleen hiphop. “We hebben onder andere een comedynight en Wicked Jazz Sounds op de Grote Markt. Daar doet ook onder andere zanger Pat Smith aan mee.”

De officiële opening van I Love Hiphop is woensdagavond in het Paardcafé. De week wordt traditioneel afgesloten op zondag op Parkpop. “Daar zijn weer de landelijke breakdance battles. Dit jaar hebben we ook een graffitimuur waar we Haagse helden gaan eren”, aldus Oostinga. Kijk voor het volledige programma van I Love Hiphop op de website.

Luister hier naar het interview met Peter Oostinga op Den Haag FM.