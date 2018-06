Richard de Mos slachtoffer van inbraak

Bij wethouder Richard de Mos is dit weekend ingebroken in zijn woning in Den Haag. De daders hebben waardevolle spullen zoals laptops en telefoons meegenomen. Op het moment van de inbraak was de De Mos niet thuis.

De partijleider van Groep de Mos kwam samen met zijn vriendin na een weekend weg weer thuis. “Bij thuiskomst viel ons op dat de gordijnen dicht waren terwijl wij die niet gesloten hadden toen we vertrokken’, vertelt hij. ‘Eenmaal binnen zagen we dat het hele huis overhoop was gehaald. Tot op de zolder toe.”

De dieven hebben waardevolle spullen meegenomen waaronder laptops en telefoons. “Het zijn spullen voor privégebruik’, zegt De Mos. ‘Er staan geen gevoelige zaken op die de gemeente zouden kunnen treffen.” De Mos heeft aangifte gedaan bij de politie.