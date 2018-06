Strandbibliotheek keert terug op Scheveningen

Deze zomer gaat de Bibliotheek Den Haag weer mee naar de kust. Een Strandbibliotheek in de vorm van een strandhuisje rijdt doordeweeks over De Pier en in de weekenden over de Boulevard van de badplaats. Strandbezoekers van alle leeftijden kunnen er in de zomermaanden gratis boeken, tijdschriften en strips lenen.

Wethouder Robert van Asten van Mobiliteit, Cultuur en Strategie opent de mobiele Strandbibliotheek Scheveningen komende woensdagmiddag om 14.00 uur bij de entree van De Pier. Het wordt een feestelijke opening in zomerse sferen met onder andere gratis ijsjes voor de bezoekers.

Naast de landelijke Vakantiebieb-app, waar mensen deze zomer gratis onbeperkt digitaal boeken kunnen lenen, maakt de Bibliotheek Den Haag zo ook de reguliere bieb extra toegankelijk voor een breed publiek.