Summertime Festival wordt ‘etalage’ van internationale muziekstad Den Haag

Het jaarlijkse Summertime Festival concentreert zich voor de komende editie op Den Haag als internationale muziekstad.

Musicon en Stichting Popdistrict presenteren de negende editie van het festival op 13, 14 en 15 juli op de Grote Markt. Het programma van het gratis toegankelijke festival bestaat uit jazz, wereldmuziek, klassieke muziek en roots-pop, de musici zijn grotendeels internationaal.

“Summertime Festival etaleert een mooi maar onderbelicht aspect van de stad, namelijk de internationale muzikantengemeenschap die hier floreert mede dankzij de aanwezigheid van het Koninklijk Conservatorium”, zegt organisator Daan van der Bruggen (foto). “Dit levende netwerk van muziekstudenten en afgestudeerden is de bron van de diversiteit aan stijlen en culturen binnen het programma. Het festival biedt veel ruimte aan jonge carrières en nieuw repertoire en wordt daarom als een bijzondere ontdekking ervaren door bezoekers.”

Vrijdag 13 juli

17.00 Madhara (world jazz)

18.30 Rugile Daujotaite Group (jazz, folk)

20.00 Naftule (klezmer)

21.30 Ocobar (roots of rock-‘n-roll)

Zaterdag 14 juli

13.00 Christina Concours: Rangel Silaev and Valentine Blangé (klassiek)

14.15 Wolfert Brederode, Matangi Quartet & Joost Lijbaart (new chamber music)

16.00 Aktas Erdogan Group (world jazz)

17.45 The Dawn Brothers (Americana soul rock)

19.30 Kris Berry (urban jazz)

21.15 Antwerp Gipsy Ska Orkestra (Balkan, klezmer, ska)

Zondag 15 juli

13.00 Christina Concours: Ian Cleaver Trio (jazz)

14.15 Mr. T & Sonic Kaleidoscope (jazz)

16.00 Rembrandt Frerichs Trio ft. Sylvain Rifflet (world jazz)

17.45 Irini Konstantinidi Group (jazz)

19.30 Banda Fulô (Braziliaans)

21.15 Nueva Manteca (Latin jazz)