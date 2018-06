VIDEO: Afzien en euforie bij Nacht voor de Vluchteling

De Nacht van de Vluchteling heeft dit jaar ruim 1,6 miljoen euro opgebracht. Dat heeft de Stichting Vluchteling bekendgemaakt. Het bedrag loopt naar verwachting nog op, omdat mensen via internet nog kunnen doneren.

Zondagochtend kwam een recordaantal van 5200 wandelaars over de eindstrepen in Den Haag, Amsterdam, Arnhem en Utrecht. Om middernacht was de start van de veertig kilometer lange sponsorloop. Met de Nacht van de Vluchteling wordt stilgestaan bij de 65,6 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking. Met het opgehaalde geld kan Stichting Vluchteling bijna 24.0000 gezinnen noodhulp geven. Het evenement werd dit jaar voor de negende keer gehouden.

Ook onze vlogger Robert John Henderson legde met pijn en moeite de wandeltocht af van Rotterdam naar Den Haag. Check hier zijn verslag.