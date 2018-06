Acht jaar cel voor doodsteken marktkoopman Olaf

Marianne H. (60) uit Den Haag moet acht jaar de cel in. Dat oordeelde de rechtbank in Den Haag dinsdag. Eind november 2017 doodde H. haar man, de Haagse marktkoopman Olaf Muller, met een mes. Volgens de vrouw uit zelfverdediging, maar dat gelooft de rechter niet. Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder al elf jaar cel geëist.

De vrouw verkocht samen met haar man juwelen op de Haagse Markt. Vlak voor de dood van Olaf trouwde het stel nog, en op de markt dacht iedereen dat ze gelukkig waren. Tijdens de rechtszaak kwam een heel ander beeld naar voren. Marianne H. zegt dat ze al jaren werd mishandeld. Olaf zou de laatste twee jaar van hun relatie veel hebben gedronken, en als hij dronken was kreeg Marianne klappen.

In de nacht van 29 november ging het weer mis. Het verhaal gaat dat Olaf dronken was en Marianne het huis was uitgevlucht. Later kwam ze weer terug. Volgens Marianne trok haar man haar aan haar haren naar de slaapkamer. Daar zou hij haar hard op haar neus hebben geslagen, en vervolgens in haar neus hebben gebeten.

Doodgebloed

Bij de politie verklaarde de vrouw later dat ze daarna een mes had gepakt in de keuken en haar man tweemaal in de hartstreek stak. Bij de rechtszitting kon ze zich van die verklaring niets meer herinneren.

Het OM stelt dat de dood van Olaf voorkomen had kunnen worden als Marianne eerder de hulpdiensten had gebeld na de steekpartij. Olaf is volgens de officier van justitie op bed doodgebloed. Bovendien had de vrouw na de mishandeling het huis kunnen verlaten, stelt het OM. In plaats daarvan ging ze naar de keuken en pakte een mes.

Foto: Omroep West