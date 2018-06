Applebaas Tim Cook brengt verrassingsbezoek aan Haagse appbouwers

De Haagse appontwikkelaars van de Lucky Kat Studios keken maandagmiddag raar op toen ineens Tim Cook in de studio stond. De grote baas van iPhone fabrikant Apple is in Nederland voor een grote mediabeurs en besloot tijdens zijn bezoek aan Den Haag even langs te gaan bij de studio van de Haagse broers Zhou.

“Het was een enorme verrassing maar ook een grote eer”, zegt Herdjie Zhou, samen met zijn broer Hernan oprichter van de Lucky Kat Studios, op Den Haag FM. “Het is heel gaaf om met een van de grootste mensen op technologiegebied te kunnen praten over ons werk en onze passie. Verder hebben we gesproken over de toekomst van ons bedrijf en hoe we nauw met Apple kunnen samenwerken. Wij zouden bijvoorbeeld graag games ontwikkelen voor Apple TV.”

De broers Zhou hadden al jaren de droom om samen een gamestudio te beginnen. Maar door een bijna noodlottig ongeval hebben ze drie jaar geleden de knoop doorgehakt en zijn ze Lucky Kat Studios begonnen. “Ik kreeg een hartstilstand tijdens het hardlopen”, zegt Herdjie. “Ik ben op miraculeuze wijze uit mezelf wakker geworden. Toen ik merkte hoe kort het leven kan zijn hebben we besloten onze droom te laten uitkomen.”

Luister hier naar het interview met Herdjie Zhou op Den Haag FM.