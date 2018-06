FNV: “Het streekvervoer gaat plat want er wordt niet geluisterd”

Vanaf komende maandag ligt het streekvervoer voor onbepaalde tijd stil vanwege een landelijke staking. Dat maakt vakbond FNV dinsdag bekend. “We rijden niet meer tot we resultaat hebben: concrete afspraken hebben rond werkdruk en loon”, vertelde FVN regiobestuurder Wilfred Jonkhout op Den Haag FM.

Dit is niet de eerste staking van streekvervoerchauffeurs dit jaar. Eerder legden de chauffeurs het werk neer voor een of twee dagen en werden er estafettestakingen gehouden door het land. Tijdens de korte stakingen werd ook rekening gehouden met de examenperiode voor middelbare scholieren. “We hebben op een vriendelijke manier actie gevoerd, maar dat maakte geen indruk op de vervoerders. Dan nu maar op een strenge manier.”

De problemen hebben zich al langere tijd ontwikkeld, volgens de FNV. “De lucht is uit de roosters gedrukt de afgelopen tien jaar.” Een voorbeeld daarvan is dat er de gelegenheid is om te plassen voor chauffeurs, maar niet de tijd. “Dan loop je een paar minuten achter en moet dat ingehaald worden. Samen met ontevreden reizigers verhoogt dat de werkdruk.”

Last

Voor de Haagse reiziger is de last beperkt omdat de HTM wel met trams en bussen blijft rijden, volgens Henk Toet van Rover Den Haag. Het bestuurslid van de reizigersorganisatie hoopt dat het zo snel mogelijk verholpen is, voor zowel de chauffeurs als de reizigers. “Er is een robuuste dienstregeling nodig, in combinatie met bijvoorbeeld busbanen. Daar kan de gemeente bij helpen en heeft iedereen baat bij.”

Foto: Alfenaar (Wikipedia)

Luister hier naar het interview met Wilfred Jonkhout op Den Haag FM.

Luister hier naar het interview met Henk Toet op Den Haag FM.