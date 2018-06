Geen 500 maar 250 deelnemers aan de De Grote Ukelele Show in Zuiderparktheater

Aan De Grote Ukelele Show in het Zuiderparktheater doen 250 muzikanten mee. De organisator hadden ingezet op 500 ukelelespelers maar zijn met de helft ook zeer tevreden. Bij de openbare try-out voor het concert – in de Oude Kerk in Scheveningen – zat de sfeer er al goed in.

Welzijnsorganisatie ‘Werken Aan Welzijn Den Haag’ bestaat vijf jaar en gaat dat op op zaterdag 30 juni vieren dat met de Ukeleleshow in het Zuiderparktheater. Martin Bruijn en Ernst Fortunati namen het initiatief voor het jubileumconcert. “Toen we vijf jaar geleden bij een andere organisatie werden ontslagen zijn we voor onszelf begonnen”, vertelde Ernst. “Inmiddels geven we muziekles aan kinderen en organiseren we muziekkampen. Sinds kort gaan we ook met kinderen het bos in om les te geven over de natuur.”

Een van de instrumenten waarin Ernst en Martin les geven is ukelele. Om hun jubileum te vieren wilden ze dus met 500 man een ukeleleconcert geven. In de aanloop naar het concert organiseerde het duo workshops om ook beginners de kans te geven mee te doen. Uiteindelijk leverde dat dus 250 deelnemers op.

Iktoon

Het ukeleleconcert maakt deel uit van de amateurkunstenmaaand Iktoon. Een maand lang worden hiermee alle niet-professionele kunstenaars in Den Haag in het zonnetje gezet. De landelijke promotiecampagne voor amateurkunstenaars wordt in onze stad georganiseerd door Cultuurschakel. Den Haag FM is mediapartner van Iktoon in Den Haag.