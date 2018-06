Liever Lokaal: 21 juni Internationale Yoga Dag – Yoga met Hofpasvoordeel

Tekst door Yolanda Wevers van De Hofpas.

Komende donderdag 21 juni is het weer Internationale Yoga Dag. Het doel van deze dag is om bij te dragen aan een betere wereld die begint bij jezelf.

Yoga is een sport, die je in balans brengt en voor ontspanning zorgt. Het verbindt lichaam en geest door middel van ademhaling en leidt traditioneel gezien tot een gelukkiger en beter leven. Als je het nog nooit geprobeerd hebt, moet je het echt eens doen.

De Hofpas, de leukste voordeelpas van de Haagse regio, heeft een aantal yoga-kortingen voor je op een rijtje gezet:

Hatha-yoga en meditatie – Stoelyoga, bijzonder geschikt voor mensen voor wie yoga op een mat geen optie is. Hofpasvoordeel: Eerste proefles gratis en 10% korting bij vooruitbetaling op een jaar- of kwartaalabonnement.

Praktijk voor Yoga en Meditatie Diana van Gelder – Een mooie, intieme praktijk waar vier dagen per week Hatha-yogalessen worden gegeven. Hofpasvoordeel: gratis proefles t.w.v. €9,50.

Wake up Yoga – een nieuw centrum voor yoga, meditatie en levenskunst midden in het Zeeheldenkwartier waar diverse yogavormen worden gegeven. Hofpasvoordeel: Vier proeflessen voor €20,-. De lessen dienen binnen zes weken te zijn gevolgd. Max één proefstrippenkaart p.p. Geldig voor alle reguliere lessen en alle combinaties zijn mogelijk.

Yogoya – Zwangerschapsyoga, persoonlijke begeleiding tijdens je zwangerschap. Gerichte adviezen over natuurlijke ondersteuning van de zwangerschap en bevalling. Hofpasvoordeel: Gratis aromatouch hand technique behandeling bij inschrijving voor een van de lessen, workshops of cursussen.

Meditation at the beach – Iedere zaterdagochtend geleide meditaties bij strandpaviljoen At The Beach. Hofpasvoordeel: Drie keer per jaar speciaal voor pashouders een gratis meditatieworkshop t.w.v. €9,- per keer.

Dok Kroon Spa – Thaise massagesalon met behandelingen als traditionele yoga massage, Thaise voetmassage, hot stone massage en meer. Hofpasvoordeel: Maandag t/m donderdag tussen 12.00 en 16.00 uur 10% korting op alle behandelingen en producten. Niet in combinatie met andere acties of aanbiedingen.

Thai Lanna traditonal Thai Massage – Thaise massagesalon waar je terecht kan voor diverse authentieke massages, die op de traditionele Thaise wijze worden uitgevoerd. Hofpasvoordeel: Maandag t/m donderdag tussen 12.00 en 16.00 uur 10% korting op alle behandelingen en producten. Niet in combinatie met andere acties of aanbiedingen.

Baan Suan Health Center – Gespecialiseerd in Thaise massages en Thai yoga massage waarbij je speciale massagekleding draagt en de energiebanen, ook wel Sen-lijnen, volgt.

Balanzs – Biedt een variatie aan yogalessen: van rustig tot intensief, er is een les voor iedereen. Hier staat plezier voorop en hoef je even helemaal niets behalve genieten van een fijne yogales. Hofpasvoordeel: Vijf yoga proeflessen voor €30,-. Alleen geldig als je nieuw bent bij Balanzs, lessen dienen binnen een maand gevolgd te zijn. Lessenkaart is alleen in de studio te verkrijgen.

Active Health Center Ypenburg & Leidschenveen – Biedt de kick-off naar een gezonde leefstijl waarbij jouw persoonlijke doelstelling en onze betrokkenheid centraal staan. Hofpasvoordeel: Eén week gratis Body & Mind-lessen (Pilates, Yoga en Active Flow) bij een club naar keuze (AHC Ypenburg of AHC Leidschenveen).

West Vliet Fitness – De sportclub voor de hele familie met meer dan 55 groepsactiviteiten per week waaronder Yoga, Yin Yoga, Yoga Mix, Power Yoga, Yoga 55+, Zwangerschapsyoga en Mama Yoga. Hofpasvoordeel: Veertien dagen gratis en vrijblijvend kennismaken en/of eerste maand gratis sporten. Geen inschrijfkosten t.w.v. €29,50.

