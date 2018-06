Omstreden As Soennah-moskee verliest belastingvoordelen

De Belastingdienst heeft de ANBI-status van de omstreden As Soennah-moskee aan de Fruitweg ingetrokken. Met de intrekking van de ANBI-status verliest de moskee de daarbij behorende belastingvoordelen waar het gebedshuis tot voor kort recht op had. Dat is de zien in het ANBI-register.

Een instelling moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat ze in aanmerking komt voor een ANBI-status. Een van de voorwaarden is dat “de instelling zich voor minstens negentig procent inzet voor het algemeen belang”. De status wordt ingetrokken als een instelling niet meer aan de door de fiscus gestelde voorwaarden voldoet, of als de instelling de status zelf wil beëindigen.

De moskee raakte afgelopen maand in opspraak toen bleek dat er tientallen islamitische organisaties in Nederland geld kregen uit Koeweit en Saudi-Arabië. Een van de geldschieters uit Koeweit zou volgens Nieuwsuur in verband worden gebracht met terrorisme. Ook zouden er in de moskee lovende preken worden gehouden over meisjesbesnijdenis en de jihad.

Kamervragen

Tweedekamerlid Pieter Omtzigt stelde eind mei Kamervragen over de moskee en pleitte voor het beëindigen van de ANBI-status. Het is niet zeker of de status verloren is door de ophef van vorige maand. De Belastingdienst gaat niet in op individuele gevallen. Vanwege de intrekking van de ANBI-status zijn giften aan de moskee niet langer aftrekbaar zijn van de belasting.

De moskee was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.

Foto: Google Maps