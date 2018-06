Parkpop: Interview met Cookhouse

Komend weekend staat Den Haag volledig in het teken van Parkpop. Drie dagen lang kan je in onze stad genieten van tientallen optredens. Den Haag FM stelt een aantal van deze acts aan je voor. Vandaag kan je kijken naar een interview met de groep Cookhouse die optreedt tijdens Parkpop.

Het Parkpopweekend start vrijdag met Parkpop Downtown op en rond de Grote Markt. Tijdens Parkpop Saturday Night, komende zaterdag 23 juni, zijn er in het Zuiderpark onder meer concerten van Melanie C, Kim Wilde, Clouseau, Jason Donovan, Hot Chocolate, Martijn Fischer, De Dijk, Gruppo Sportivo en ’90 NOW.

Een dag later staan op het podium van Parkpop acts als Danny Vera, Bløf, De Jeugd van Tegenwoordig, DeWolff, The Fratellis, Roachford, The GO! Team, The Dubbeez, The Analogues en Bökkers.

www.parkpop.nl