Saskia Bruines stelt zich voor op Den Haag FM: “Wethouder zijn is overal wel een beetje hetzelfde”

Den Haag heeft een nieuw stadsbestuur met acht in plaats van zes wethouders. De komende weken schuiven ze om de beurt aan bij Den Haag FM om zich voor te stellen. Dinsdagochtend was Saskia Bruines (D66) te gast in het programma Haagse Ochtendradio. Bruines was in het vorige stadsbestuur ook al wethouder nadat ze die functie in januari 2017 overnam van Ingrid van Engelshoven.

De 55-jarige Bruines heeft al een heel politiek leven achter de rug. Tussen 1998 en 2002 was ze wethouder in Amsterdam, tussen 2014 en 2017 in Leidschendam-Voorburg en sinds vorig jaar dus in Den Haag. “Wethouder zijn is overal wel een beetje hetzelfde”, zegt Saskia. “Je moet openstaan voor iedereen en overleggen met ambtenaren. Uiteraard hoort lintjes knippen daar ook bij.”

Bruines is in het nieuwe stadsbestuur verantwoordelijk voor Onderwijs, Campusontwikkeling, Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, Regionale economie, Kenniseconomie, Internationale zaken, Innovatiebeleid, Smart city, Creatieve stad en Stadsdeel Haagse Hout. Vooral onderwijs is voor de D66-politica een belangrijke portefeuille. “Een van de speerpunten uit het nieuwe coalitieakkoord is ervoor zorgen dat elke Hagenaar evenveel kans maakt op goed onderwijs. Als kinderen opgroeien met een taalachterstand moeten we er op tijd bij zijn. Dat begint al met het inrichten van voorscholen voor kinderen vanaf twee jaar.”

Alle wethouders

De komende weken komen alle wethouders langs bij de programma’s Haagse Ochtendradio (07.00-10.00 uur) en Hou je Haags! (15.00-18.00 uur) op Den Haag FM om zich voor te stellen. Aanstaande donderdag is Richard de Mos, wethouder Economie, Sport en Buitenruimte (ESB) te gast.

Luister hier naar de interviews met Saskia Bruines op Den Haag FM.