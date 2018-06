Veterans View in Atrium stadhuis geeft kijkje in hoofd van veteranen

Uit de weg! Opfriscursus rijvaardigheid voor 65-plussers

Steeds meer 65-plussers bezitten een auto en gaan daarmee de weg op. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2005 werd bijna 8,5 miljard kilometer afgelegd door ouderen, in 2015 was dat al gestegen naar 14,2 miljard kilometer.

Tegelijkertijd zijn ouderen vaker betrokken bij verkeersongelukken. De overheid wil daar wat aan doen en stimuleert bijlessen en voorlichting. Wethouder Robert van Asten van Mobiliteit gaf dinsdag het startsein voor een opfriscursus rijvaardigheid voor Haagse 65-plussers. Aan het einde van de cursus ontvingen de senioren een bewijs van deelname en een naslagwerk zodat ze de theorie en de persoonlijke adviezen nog eens kunnen nalezen.

Voor de cursus werden mensen uitgenodigd die wonen in de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Leyenburg. De ongeveer dertig deelnemers waren allemaal 65 jaar of ouder en in het bezit van een geldig rijbewijs. De rijtest was nadrukkelijk géén examen en niet verplicht. De cursus heeft dan ook geen enkel gevolg voor de geldigheid van het rijbewijs van de deelnemers.

Verhoogd overlijdensrisico

Ouderen hebben een verhoogd overlijdensrisico in het verkeer blijkt uit onderzoek. De belangrijkste oorzaak daarvan is hun grotere fysieke kwetsbaarheid. Daarnaast kunnen functie-stoornissen ertoe leiden dat ouderen vaker betrokken zijn bij ongevallen. De informatieverwerking bij ouderen verloopt langzamer, waardoor ze meer moeite hebben bij het inschatten van verkeerssituaties en daardoor ongelukken veroorzaken. Een goed voorbeeld daarvan is het links afslaan. De weggebruiker moet daarbij rekening houden met verkeer van drie, soms vier kanten. En dat kan lastig zijn voor ouderen.