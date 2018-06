Veterans View in Atrium stadhuis geeft kijkje in hoofd van veteranen

Meer in

In de aanloop naar Veteranendag op zaterdag 30 juni worden in Den Haag al verschillende activiteiten gehouden die te maken hebben met veteranen. Zo kan je in het Atrium van het stadhuis tot eind deze maand naar de Veterans’ View. Wethouder Boudewijn Revis verzorgde de opening.

De Veterans’ View heeft het uiterlijk van een grote baret. In de opvallende installatie kruipt het publiek in het hoofd van vijf veteranen die hun persoonlijke herinneringen aan hun missie delen met de bezoekers. De vijf missies die aan bod komen zijn Korea, verteld door veteraan Elie van Schilt, Cambodja met als gids Patrick Cammaert, Rwanda met veteraan Roy Schuurmans, Afghanistan door de ogen van veteraan Mike van de Vondervoort en Bosnië gezien door veteraan Manja Blok. De verhalen zijn te volgen op de tien touchscreens die zijn opgehangen in de baret.

Op 30 juni kan je in de binnenstad van Den Haag kijken én meedoen aan de Nederlandse Veteranendag; het jaarlijkse eerbetoon aan alle ruim 100.000 Nederlandse veteranen. Er is een plechtigheid in de Ridderzaal, een ceremonie op het Binnenhof, een defilé en een groot festival op het Malieveld. De Nederlandse Veteranendag bestaat sinds 2005.