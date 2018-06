Complete stripcollectie van Hans Matla “kost een dubbeltje per Nederlander”

De Haagse auteur en stipverzamelaar Hans Matla wil zijn enorme collectie stipboeken en striptijdschriften overdragen aan de Koninlijke Bibliotheek, maar de vraagprijs blijkt te hoog. Voor 1.8 miljoen euro wil Hans afstand doen van zijn verzameling. “Dan maak ik nog steeds een verlies van een half miljoen euro, maar dat neem ik voor lief als het dan toch bewaard kan blijven voor het nageslacht”, vertelde Hans Matla op Den Haag FM.

Na meer dan een halve eeuw aan verzamelen is er een collectie van alle in het Nederlands geschreven stripboeken opgebouwd. “Het is een unieke collecitie, nergens ter wereld is er zoiets verzameld voor welke taal dan ook.” De Koninklijke Bibliotheek is naar zijn zeggen de beste plek om de collectie van 70.000 stuks te huisvesten. “Het is een nationaal erfgoed en ik vind dat de overheid daar aan mee kan betalen.”

De verzameling wordt getaxeerd op een waarde tot negen miljoen euro, dus de vraagprijs van heeft al een significante korting in zich. “Het komt nu neer op een dubbeltje per Nederlander.”

Luister hier naar het interview met Hans Matla op Den Haag FM.