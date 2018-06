HTM zet extra trams en bussen in tijdens Parkpop en Volvo Ocean Race

Het Parkpop-weekend en de Volvo Ocean Race staan voor de deur. Vanwege de verwachte toestroom aan bezoekers, zet de HTM de komende twee weken extra trams en bussen in.

Tijdens Parkpop Saturday Night (zaterdag) en Parkpop (zondag) rijden er meer bussen op de route van lijn 25 en 26 van en naar het Zuiderpark. Ook rijden er extra trams op lijn 9. Reizen met tram 16 kan ook; de uitstaphalte is dan Loevesteinlaan.

Vanaf zondag 24 juni tot en met zondag 1 juli is de finish van de Volvo Ocean Race in Scheveningen. De Race Village is het beste bereikbaar met tram 11 of met de speciale tram 31, die alleen rijdt tijdens de Volvo Ocean Race. Tram 31 rijdt op zondag 24, vrijdag 29 en zaterdag 30 juni en op zondag 1 juli. De tram vertrekt vanaf de halte CS/Schedeldoekshaven en rijdt via station Hollands Spoor en de route van tram 11 naar Scheveningen Haven.

Omledingen tijdens Veteranendag

Op zaterdag 30 juni is de Veteranendag en het daarbij horende defilé door de binnenstad. Hiervoor rijden tram 1, 9, 15, 16 en 17 en bus 18, 22 en 24 een omleiding in het centrum . De omleidingen voor de tram starten ongeveer om 9.30 uur en duren tot ongeveer 18.30 uur. De omleidingen voor de bus starten vanaf het begin van de dienstregeling en duren tot ongeveer 18.00 uur.

Foto: Bas Bogers