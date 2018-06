Jaap Smit nieuwe voorzitter Nationaal Comité Veteranendag

Jaap Smit, de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. wordt de nieuwe voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag. Vanaf 15 juli lost hij Boele Staal af, die tien jaar voorzitter was.

Smit stamt uit een militair nest. Zijn vader was militair en zelf was hij van 1988 tot 1992 als legerpredikant geplaatst in het Duitse Seedorf. Eind april bezocht Smit de Nederlandse eenheden in Litouwen. Vanuit zijn functie als Commissaris van de Koning Zuid-Holland is hij ook lid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. “Ik vind het een eer om dit te mogen doen”, zegt Jaap Smit. “Ik heb veel op met Defensie, militairen en veteranen en ben zelf ook bij de Koninklijke Landmacht in dienst geweest.”

Boele Staal is momenteel waarnemend Commissaris van de Koning in Overijssel. Onder zijn voorzitterschap ontwikkelde Veteranendag zich tot een algemeen bekende nationale dag. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders Veteranendag een goede manier vindt om de waardering voor veteranen uit te drukken. Dit jaar is Veteranendag op zaterdag 30 juni in Den Haag.

Foto: Provincie Zuid-Holland

Luister hier naar een interview met Jaap Smit op Den Haag FM.