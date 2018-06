Kunstenaar zoekt sponsors voor Beatstadmonument bij Leyweg

Kunstenaar Henk Augustijn uit Den Haag wil dat er een monument komt ter ere van de rijke Haagse muziekhistorie. Het ontwerp, een platenspeler van elf bij acht meter, is af. Henk heeft alleen de financiën nog niet rond. Hij heeft nog zo’n 30.000 euro nodig.

Het monument moet op het plein voor winkelcentrum Leyweg komen. “Op die plek is eind jaren vijftig de popmuziek begonnen in Den Haag”, vertelt Henk op Den Haag FM. “De platenspeler is in die tijd een enorm belangrijk ‘instrument’ geweest. Het zorgde ervoor dat de popmuziek in huis kwam.” Op de grote pick-up van natuursteen komt een plaat van zes meter breed. “Daarop komen alle grote namen uit de Haagse muziekgeschiedenis. Dat begint bij de Tielman Brothers en gaat via de Golden Earring naar Anouk en Di-rect”, zegt Augustijn.

Het monument kost rond de 60.000 euro. De helft van het benodigde bedrag is al binnen. Om de rest van het geld bij elkaar te krijgen doet Augustijn een beroep op sponsors. Het plan ligt inmiddels bij de gemeente en Fonds 1818. “We zoeken nog meer kandidaten die willen doneren, al het geld is welkom.”

Luister hier naar het interview met Henk Augustijn op Den Haag FM.