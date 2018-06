Nagellakheld Tijn heeft eigen monument in Den Haag

In het nieuwe kantoor van het Rode Kruis aan de Anna van Saksenlaan is dinsdagmiddag een monument voor nationale nagellakheld Tijn onthuld. Hij wordt voortaan herdacht met een muur vol potjes nagellak. De ouders en het broertje van Tijn hebben dinsdagmiddag, bijna een jaar na zijn overlijden, de laatste drie lakjes op hun plek gezet.

“Tijn kleurt onze wereld mooier”, staat boven de nagellakmuur geschreven. “Wat Tijn heeft teweeggebracht tijdens 3FM Serious Request 2016 zullen we nooit vergeten”, laat het Rode Kruis op de sociale media weten. De zesjarige Tijn leed aan hersenstamkanker. Zijn laatste wens was om met zijn nagellakactie zoveel mogelijk geld op te halen voor het Rode Kruis. Zijn wens kwam uit: Tijn haalde miljoenen op. Nooit eerder leverde een individuele actie voor Serious Request van 3FM zoveel geld op.

De nagellakmuur van Tijn werd onthuld bij de opening van het nieuwe verenigingskantoor van het Rode Kruis. Daar worden alle landelijke medewerkers van nationale en internationale hulpverlening, fondsenwerving, communicatie en de stafafdelingen gehuisvest.

De familie van #Tijn onthulde gisteren bij de opening van ons nieuwe kantoor een monumentje voor de kleine held. Wat Tijn heeft teweeggebracht tijdens 3FM Serious Request 2016 zullen we nooit vergeten. #rodekruis #lakdoorTijn pic.twitter.com/RhXFPhDXK0 — Rode Kruis (@RodeKruis) 20 juni 2018