Ouders eisen zes jaar na moord op Ximena (15) geld van moordenaar

Bijna 6,5 jaar na de moord op hun dochter willen de ouders van Ximena Pieterse alsnog een schadevergoeding van moordenaar Stanley A., daarom stappen ze naar de rechter. Dat meldt Omroep West.

In februari 2012 bracht A. de vijftienjarige Ximena om het leven met meer dan twintig messteken. Haar lichaam liet hij naakt achter op straat, voor zijn huis in de Goudenregenstraat. A. kreeg hiervoor zeven jaar cel en tbs.

In de periode na de moord moeten de ouders van Ximena ook hun eigen zaak draaiende houden. Al het geld dat ze krijgen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven steken zij naar eigen zeggen in de zaak. Ook maken ze kosten voor psychische hulp; de broer van Ximena zit tot de dag van vandaag in therapie.

Trauma

Volgens het echtpaar is hen tijdens de strafzaak in 2013 geadviseerd geen schadevergoeding te vragen. Nu stappen de ouders nu alsnog naar de rechter. Ze willen onder meer de kosten voor psychische hulp vergoed zien en hebben een claim ingediend voor 45.000 euro.

Advocaat Lotte Derks moet tijdens de zitting van 25 juni aantonen dat de familie getraumatiseerd is door de moord op Ximena en de gevolgen daarvan.

Omroep West heeft geprobeerd contact te krijgen met de advocaat van Stanley A. Maar die was niet bereikbaar voor commentaar.