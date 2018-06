Nagellakheld Tijn heeft eigen monument in Den Haag

Ouders Ximena willen meer schadevergoeding

Bijna zeven jaar na de moord op hun dochter gaan de ouders van Ximena Pieterse komende maandag naar de rechter om een schadevergoeding van moordenaar Stanley A. te eisen. Wie in Nederland slachtoffer is van een misdrijf kan daarvoor in aanmerking komen.

Nabestaanden kunnen in een strafprocedure aangeven dat ze een schadevergoeding willen. Volgens de ouders van Ximena werd het hen afgeraden om tijdens de strafzaak in 2013 om een schadevergoeding te vragen vanwege de publieke opinie. Maar omdat ze vinden dat zij er recht op hebben, proberen ze het nu op een andere manier, via een civiele procedure. Ze kregen al 30.000 euro van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en nu eisen ze nog 45.000 euro van A.

Naast het verdriet van het verlies van hun dochter zegt de familie van Ximena dat ze ook materiële schade hebben, zoals kosten voor psychische hulp en de kosten die ze hebben gemaakt om hun eigen bedrijf draaiende te houden.

