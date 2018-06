VVD wil snel in gesprek over cultureel profiel van Den Haag

Gemeenteraadslid Det Regts van de VVD roept cultuurwethouder Robert van Asten op om snel met de gemeenteraad in gesprek te gaan over het nieuwe cultuurbeleid.

Vorige week lanceerde minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur het nieuwe landelijke cultuurbeleid. Dat is erop gericht om de regionale en stedelijke profielen te versterken. Met een eigen profiel kan een regio zich onderscheiden en kan er samenwerking met de andere regio’s gezocht worden. De minister vraagt de stedelijke regio’s om mee te denken over de profielen. Het is aan de regio om hier wel of niet op in te gaan.

“Het is voor de toekomst van het culturele aanbod van onze stad erg belangrijk dat we snel aanhaken bij de plannen van de minister zodat we kunnen meedenken over het profiel van Den Haag”, zegt Det Regts. “Zodat we Den Haag als cultuurstad echt goed op de kaart kunnen zetten.”

Belangen van Haagse instellingen

De nieuwe culturele profielen moeten dit najaar bekend zijn. De VVD in de gemeenteraad wil dat wethouder Van Asten zo snel mogelijk op de uitnodiging van de minister ingaat. “Zodat de belangen van de Haagse culturele instellingen kunnen worden vertegenwoordigd.” Daarnaast vraagt de VVD aan de wethouder om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de gemeenteraad en met de betrokken culturele instellingen om gezamenlijk na te denken over het Haagse profiel.