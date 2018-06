VVD wil snel in gesprek over cultureel profiel van Den Haag

Wethouder De Mos: “Geen boom voor terras café De Waag”

Wethouder Richard de Mos van Buitenruimte gaat ervoor zorgen dat de geplande plaatsing van een boom pal naast het terras van café De Waag niet doorgaat. ”Het is niet mijn voornemen om alle bomen en plantenbakken die we in de stad willen plaatsen op aandringen van individuele burgers te verwijderen. Maar in dit specifieke geval zijn de omstandigheden zodanig, dat ik bij uitzondering dit besluit heb genomen.”

De eigenaar van het café maakte bezwaar tegen het plan van de gemeente die ter hoogte van de erfgrens van zijn terras op de Wagenstraat geplant zou gaan worden. De doorloopruimte tussen de gevel en de boom, en aan de andere kant tussen de boom en de stoeprand, zou veel te smal worden. Verplaatsen van de boom bleek niet meer mogelijk omdat er al veel kabels en leidingen in de grond zitten.

Bovendien, zou het probleem dan worden verplaatst naar de buren. De Mos: “Het ontwerp van de Wagenstraat en de Stationsweg voorziet in een veilige, comfortabele en gastvrije route van Hollands Spoor naar het Centrum. Op dit punt zou een krapper stuk op het trottoir ontstaan. Hoewel vergroening één van de belangrijke eigenschappen van dit ontwerp is, zullen we in dit geval van het door de Raad goedgekeurde ontwerp afwijken. Maar zoals gezegd; ik maak daar geen gewoonte van.”