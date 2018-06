Wethouder Van Asten: “Hoefkade over een jaar afgesloten voor doorgaand verkeer”

Wethouder Robert van Asten belooft dat tijdens zijn termijn de verkeerssituatie rond de Hoefkade wordt aangepakt. Zo wordt het stuk tussen het Rijswijkseplein en Vaillantplein over ongeveer een jaar afgesloten voor doorgaand verkeer, vertelt hij op Den Haag FM.

Dagelijks rijden er duizenden auto’s vanaf de Utrechtsebaan over het Schenkviaduct via de Hoefkade de Schilderswijk in. Op de drukke verkeersader wordt volgens Van Asten stelselmatig te hard gereden. “Er zijn te veel tragische ongevallen door het sluipverkeer rond de woonwijk. Het is tijd daar een punt achter te zetten.” Wie straks de wijk in wil, zal helemaal moeten omrijden via de Neherkade en de Vaillantlaan.

Op de vraag of het smalle fietspad en de stoep op de Prinsegracht verbreed kan worden, antwoordt de wethouder: “Op een oude gracht kun je niet zomaar meer ruimte maken. Als de tramtunnel wordt verlengd, kunnen in ieder geval de palen van de bovenleidingen weg en hou je meer ruimte over.”

Alle wethouders

De komende weken komen alle wethouders langs bij de programma’s Haagse Ochtendradio (07.00-10.00 uur) en Hou je Haags! (15.00-18.00 uur) op Den Haag FM om zich voor te stellen. Aanstaande donderdag zijn respectievelijk Richard de Mos en Liesbeth van Tongeren te gast in de studio.

