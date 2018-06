Wie heeft de mooiste voortuin van Den Haag?

Het zou deze week zomaar kunnen dat je de dames van Groei & Bloei voorbij ziet struinen. Deze week is namelijk de zomereditie van de jaarlijkse voortuinkeuring. De keurmeesters lopen tot en met zaterdag onaangekondigd de Haagse straten af om te beslissen wie in het bezit is van de mooiste voortuin van Den Haag.

Een van de voorwaarden die wordt gesteld is dat de tuin vanaf de openbare weg zichtbaar is. “Eerst letten we erop hoe het eruit ziet, dan de beplanting en het onderhoud”, zegt keurmeester Corry van Ieperen tegen Den Haag FM. “Als de tuin volgens ons lager scoort dan een zeven, lopen we door.”

In september wordt de winnaar bekendgemaakt. Hoe de prijsuitreiking eruit komt te zien is nog onbekend. Vorig jaar werd de titel en de prijs in de vorm van een plant of waardebon van een tuincentrum uitgereikt door de vrouw van voormalig burgemeester Jozias van Aartsen. “Ik neem niet aan dat meneer Krikke straks ineens met een begonia bij de winnaar op de stoep staat”, stelt mede-keurmeester Joke de Gruijter.