Ambassade van Israël verhuist naar Plein 1813, informatiebijeenkomst voor omwonenden

De ambassade van Israël verhuist van het Buitenhof naar een villa aan Plein 1813. Het Rijksvastgoedbedrijf verkocht vorig jaar het pand voor vier miljoen euro aan de staat Israël. In de villa zat eerder het Ministerie van Algemene Zaken. Minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns woonde van 1952 tot 1971 in het gebouw.

Om de komst van de ambassade mogelijk te maken, inclusief alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen wordt het plein heringericht. De gemeente pakt gelijk het hele plein aan: de straten worden smaller en er komt meer groen – met bredere gazons en meer hagen.

Maandag 2 juli is er van 19.00 tot 20.30 uur een informatiebijeenkomst voor omwonenden in het gebouw van Nassauparc aan de Nassaulaan 13. In april was er ook al een informatiebijeenkomst. Samen met een klankbordgroep uit de wijk en een ontwerper maakte de gemeente vervolgens een ontwerp dat nu gepresenteerd wordt.

Foto: Rijksoverheid