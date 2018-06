Chaos verwacht in Haags verkeer komend weekend, pak fiets of ga met OV

Er is komend weekend en ook in de komende weken erna veel te doen in de stad: de Volvo Ocean Race, Parkpop, Shopping Night en Veteranendag. Het wordt hierdoor drukker op de weg dan normaal. De gemeente adviseert daarom iedereen om te reizen met de fiets of het openbaar vervoer.

De evenementen zijn goed bereikbaar met de fiets. Kijk hier waar je gratis en bewaakt je fiets kunt stallen. Tijdens evenementen is het extra belangrijk dat hulpdiensten door de straten kunnen rijden. Zet je fiets daarom op de daarvoor bedoelde plekken.

Vanwege de drukte adviseren de gemeente en de organisaties van de evenementen om met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Ga je toch met de auto? Kom dan ruim op tijd en volg de aanwijzingen op de borden boven en langs de weg. Of parkeer je auto langs de randen van de stad in een van P+R locaties. Houd er rekening mee dat in Scheveningen parkeren op straat vanwege de evenementen niet mogelijk is.

Foto: Dennis Kranenburg