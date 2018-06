D66 wil fietsparkeerontheffing voor mindervalide Hagenaars

D66 in de gemeenteraad wil dat mindervalide Hagenaars een ontheffing kunnen krijgen voor het verbod op fietsparkeren op straatniveau. In sommige delen van onze stad mogen sinds enige tijd geen fietsen meer staan op straat. Een voorbeeld daarvan is de Grote Marktstraat.

Met de speciale ontheffing mogen mindervaliden hun fiets wél parkeren in zulke gebieden. Het betekent dat ze dichtbij hun eindbestemming kunnen stallen en niet afhankelijk zijn van een taxibus of begeleider die helpt om ook het laatste stuk af te leggen. “Den Haag moet toegankelijk zijn voor iedereen en het moet voor niemand onmogelijk zijn om zich door de stad te verplaatsen. Het is dan ook belangrijk dat we de ontheffing invoeren”, vindt gemeenteraadslid Marieke van Doorn (foto).

Door het verbod op fietsparkeren in sommige Haagse straten, zijn inwoners verplicht om in fietsenstallingen te parkeren of in nabijgelegen straten. De stallingsmogelijkheden zijn vaak op enkele minuten lopen van bijvoorbeeld winkels en ov-knooppunten. “De regelgeving, waar D66 volledig achter staat, zorgt voor een nette en veilige stad”, zegt Van Doorn. “Het nadeel is echter dat mensen die moeilijk lopen hun fiets niet in de buurt van een bestemming kunnen parkeren.”

Toezegging van wethouder Parbhudayal

Daarom pleit Van Doorn voor de ontheffing. “Vergelijk het met een gehandicaptenparkeerkaart voor auto’s. Ook dan kan iemand dichterbij parkeren. Voor fietsers kunnen we de ontheffing in de vorm van een schildje invoeren. Met de maatregel zorgen we ervoor dat iedereen in Den Haag de kans krijgt om zelfstandig mee te doen.” Wethouder Kavita Parbhudayal heeft al toegezegd te gaan onderzoeken of het plan werkelijkheid kan worden.