Den Haag FM volgende week live vanaf terrein Volvo Ocean Race

Het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM wordt volgende week live uitgezonden vanaf het terrein van de Volvo Ocean Race.

Elke middag tussen 15.00 en 18.00 uur praat Rob Kemperman je bij over de race en alle activiteiten die plaatsvinden in de Race Village op Scheveningen. Hij wordt daarbij ondersteund door de redactie van Zeilhelden, een digitaal mediaplatform dat al jaren succesvol nieuws en verhalen brengt over zeilen en zeilers. Ook interviewen we elke dag bekende zeilers, zoals maandag Rosalin Kuiper en dinsdag Lobke Berkhout.

Natuurlijk hoor je in In Hou je Haags! ook volgende week het nieuws uit Den Haag, gesprekken over de Haagse actualiteiten, sport en cultuur en een hoop lekkere muziek. Met vaste rubrieken als het weer met Max Franke, de Dagvriend en het Haags Kwartiertje.