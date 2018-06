Aandacht voor huiselijk geweld in Zaterdag Live op Den Haag TV

Den Haag krijgt jaarlijks festival rondom afschaffing slavernij: Theater voor Keti Koti. De eerste editie is op zondag 1 juli in Theater aan het Spui. Het wordt een jaarlijks terugkerend evenement ter ere van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen.

“1 juli mag net als 4 mei ieder jaar herdacht worden”, zegt actrice Romana Vrede (foto) van Het Nationale Theater en initiatiefnemer van het festival. “Ik ben ontzettend dankbaar en blij dat Het Nationale Theater hieraan meedoet. Het is een nationale gebeurtenis.”

Volgende week komen ook de slavenregisters online te staan. Op de websites van het Nationaal Archief en het Nationaal Archief Suriname worden de namen vermeld van circa 80.000 mensen die tussen 1830 en 1863 slaaf waren in de Nederlandse kolonie. Dit valt samen met Theater voor Keti Koti. Het festival start op 1 juli om 13.00 uur met een livestream in de foyer van Theater aan het Spui van de herdenking bij het Amsterdamse Slavernijmonument. Daarna barst er een uitgebreid programma los met film, muziek, lezingen en theater.