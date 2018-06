Feestweek Volvo Ocean Race vol met workshops, demonstraties, optredens en meer

In de week na de finish van de Volvo Ocean Race staat Scheveningen acht dagen lang in het teken van zeilen en watersport. Zo kun je leren zeilen, suppen, waterskiën en is er een heus waterlab. Diverse zeilklassen houden hun kampioenschappen voor de kust.

Maar er is nog veel meer te beleven, vertelde Simon Keijzer van TIG Sports in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. Je kan beachvolleyballen op het strand, meedoen met een golfclinic en kijken naar demonstraties van de Koninklijke Marine. In het Innovation Pavilion presenteren bedrijven uit de regio zich met slimme vindingen die de wereld én het milieu verbeteren. Daarnaast zal een flink aantal bands optreden.

Wil je het hele programma rustig bekijken? Klik dan hier voor een overzicht. Den Haag FM zendt volgende week elke dag tussen 15.00 en 18.00 uur live uit vanaf het terrein van de Race Village.

Luister hier naar het interview met Simon Keijzer op Den Haag FM.