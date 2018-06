Chaos verwacht in Haags verkeer komend weekend, pak fiets of ga met OV

Gemeente maakt structureel geld vrij voor hulp aan gewonde wilde dieren

De gemeente Den Haag gaat alsnog een financiële bijdrage leveren aan het ambulancevervoer van gewonde in het wild levende dieren. Dit bevestigde het stadsbestuur afgelopen week na vragen van de Partij voor de Dieren.

Voorheen gaf de gemeente geen financiële ondersteuning voor het ophalen van gewonde zwanen, vleermuizen of andere dieren in het wild. Andere gemeenten, waaronder Amsterdam, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp, geven wel een onkostenvergoeding. Gemeenteraadslid Christine Teunissen (foto) wilde dat ook Den Haag financieel zou bijdragen aan het vervoer en de opvang. “Voor een dier zou het in het geval van noodhulp niet uit moeten maken of het een eigenaar heeft of niet. Iedereen heeft de plicht om voor een ziek of gewond dier te zorgen.”

In 2016 gaf de gemeente eenmalig 100.000 voor de zorg aan gewonde dieren. Nu laat het stadsbestuur weten dat die vergoeding wordt gecontinueerd. Christine Teunissen is blij. “Het is een doorbraak dat de gemeente hulp biedt aan in het wild levende dieren. Het is geweldig dat steeds meer gemeenten zorg bieden aan de allerkwetsbaarsten.”