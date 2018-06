Gratis concerten bij Volvo Ocean Race, wie treedt wanneer op?

In de week van de finish van de Volvo Ocean Race treedt een groot aantal artiesten gratis op in het Race Village bij de finish op Scheveningen. Wie treedt wanneer op? Dat zie je hieronder.

Naast de zeilwedstrijden staat de Volvo Ocean Race bol van allerlei andere activiteiten. Zo pakt het evenement onder meer uit met optredens van Nederlandse artiesten als Racoon en Chef’Special (foto) op. De toegang is gratis. Maar wees er op tijd bij, want vol is vol. Bij een te grote toeloop worden de hekken gesloten en kunnen mensen die te laat zijn niet meer het concertterrein op.

Op woensdag 27 juni – ‘Kidsday’ – is er een muzikaal kinderprogramma. Het befaamde duo Ernst en Bobbie zal dan optreden en later op de middag is er een optreden van zangeres Maan. Dit jaar is er ook veel ruimte voor clinics. Mensen kunnen een kleine cursus volgen in sporten als beachvolleybal, golf en powerkiten.

Overzicht optredens:

Zondag 24 juni

14.00 Sven Hammond

17.00 Corona’s

18.00 Corona’s

19.30 Corona’s

Maandag 25 juni

19.30 Close 2 Fire

Dinsdag 26 juni

15.30 Par Hasard

19.00 Covernation

Woensdag 27 juni

14.00 Ernst & Bobbie

14.00 Maan

17.00 SWK Group

20.00 Big, Black and Beautiful

21.00 Corona’s

Donderdag 28 juni

16.00 The Raspers

18.00 Corona’s

20.30 Splendid

Vrijdag 29 juni

14.30 Sterk Band

16.30 Causes

20.00 Racoon

21.30 Chef’Special

Zaterdag 30 juni

16.30 Piñata

19.00 Corona’s

20.00 Corona’s

21.00 Corona’s

Zondag 1 juli

15.00 Bazooka’s

www.volvooceanracedenhaag.nl