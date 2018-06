Haagse Stadspartij: “De Puch hoort bij Den Haag”

De Haagse Stadspartij in de gemeenteraad maakt zich zorgen over de plannen van het stadsbestuur om vanaf 2020 een milieuzone voor tweetaktbrommers in te stellen voor de hele stad. Dit heeft tot veel protest geleid bij bezitters van oldtimer bromfietsen zoals de Puch.

“De milieuzone is een prima maatregel en iedereen moet z’n verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de luchtkwaliteit”, zegt gemeenteraadslid Peter Bos (foto). “Maar ik heb ook begrip voor mensen die met veel liefde het mobiel erfgoed in stand houden.” Volgens Bos staat Den Haag bekend als “dé Puchstad van Nederland”. Hij wist onder meer op de jaarlijkse Kâhwe Klâhwe Tocht waar honderden Puch-rijders aan meedoen. “Het is een belangrijke en iconische identiteitsdrager van de Haagse jeugdcultuur van de jaren zestig. Daar zou rekening mee gehouden moeten worden.”

De Haagse Stadspartij vraagt daarom aan het stadsbestuur in overleg te gaan met belangenorganisaties op dit gebied en een goede oplossing te bedenken. “De Puch hoort bij Den Haag. Het zou zonde zijn als de Puch voor eeuwig uit het stadsbeeld verdwijnt”, aldus Bos.