Hagenaars (on)dankbaar voor extra vrijkaarten Parkpop Saturday Night

De omwonenden van het Zuiderpark waren woensdag boos op de organisatie van Parkpop. Dit jaar gaf de organisatie 500 gratis kaartjes weg voor de Saturday Night editie aan de mensen direct om het park wonen. Door een fout in de postbezorging kregen helaas niet alle omwonenden de kans om gratis kaartjes aan te vragen. Daarom stelde de organisatie 500 extra kaartjes beschikbaar.

Den Haag FM sprak met enkele gelukkigen die gebruik maakten van de extra uitdeelronde. “Eerlijk gezegd wist ik niet eens dat ik kans maakte op het cadeau van Parkpop, tot een vriendin mij tagde op facebook”, vertelde Mascha. “Ik stuurde een mailtje en tien minuten laten had ik al een actiecode in de mail.” Ook Esther was zich er niet van bewust dat ze recht had op de kaartjes. “Alles wat je kan krijgen moet je aanpakken.”

Onze redactie heeft op een tweedehands ticketwebsite gezien dat er meerdere setjes kaarten voor Parkpop Saturday Night te koop zijn. Gek genoeg lijkt het er op dat Esther daar ook twee stuks te koop aanbiedt, en er al twee verkocht heeft. “Ik kom vast op de zwarte lijst terecht omdat ik ze verkoop”, geeft ze toe.

Luister hier naar de interviews met Mascha en Esther op Den Haag FM