Aandacht voor huiselijk geweld in Zaterdag Live op Den Haag TV

Staking streekvervoer twee dagen uitgesteld

Meer in

De eerder aangekondigde landelijke staking in het streekvervoer is met twee dagen uitgesteld naar woensdag. De vakbonden CNV Vakmensen en FNV Streekvervoer zeggen de bemiddelaars meer tijd te geven om tot een oplossing te komen.

Dat betekent concreet dat de staking niet al op maandagochtend begint, maar op woensdagochtend 27 juni. De staking zal dan 72 uur duren, tenzij er alsnog eerder een akkoord over een cao wordt bereikt. Momenteel wordt er onderhandeld over een cao voor 12.000 werknemers in het streekvervoer. De bonden eisen een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en elke tweeënhalf uur een (plas)pauze.

“Mocht er uiterlijk dinsdag 26 juni einde dag een fatsoenlijk resultaat van bemiddelaars liggen, zwart op wit, dan blijven de bussen rijden. Is er dinsdag geen resultaat, dan wordt er vanaf woensdag 27 juni alsnog gestaakt”, meldt de FNV.

Foto: Alfenaar Wikipedia