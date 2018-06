Verdachte aangehouden voor overval op woning Raymond van Barneveld

De politie heeft woensdag een persoon aangehouden die verdacht wordt van de overval op het huis van Raymond van Barneveld in Ypenburg. Of het een man of een vrouw is, heeft de politie niet bekendgemaakt.

De woning van Van Barneveld werd zaterdagmorgen vroeg overvallen. Silvia van Barneveld, de vrouw van de Haagse darter, was in het huis aanwezig. Zij raakte met de overvallers verwikkeld in een worsteling en wist vervolgens uit het huis te vluchten. Ze raakte daarbij lichtgewond.

Voorlopig heeft de politie één verdachte weten te arresteren. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat degene alleen contact mag hebben met een advocaat. Vanwege deze omstandigheden mag de politie niets kwijt over de identiteit.