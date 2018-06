Voormalig Herman Brood-manager: “Wild Romance was verliefd op Den Haag”

Op zondag 8 juli kan je in het Zuiderparktheater naar de tweede editie van het Haags Beat Festival. Op het programma staan acts als Focus, Massada, René and the Alligators en de Wild Romance, de voormalig begeleidingsband van Herman Brood. In het programma Hou je Haags! op Den Haag FM spraken we daarover met Koos van Dijk, de voormalige manager van Brood.

Het Haags Beat Festival is bedoeld als eerbetoon aan artiesten die Den Haag op de kaart hebben gezet in de geschiedenis van de popmuziek. Het Haags beat Festival wordt dit jaar afgesloten door een speciaal samengestelde finaleband, die optreedt met bekende gastmuzikanten zoals Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, zangeres Dianne Marshal van Rainbow Train, Nicko Christiansen van Livin’ Blues en Woody Brunings van The Crazy Rockers.

Door zijn muziek te blijven spelen eert de band hun voormalige zanger en hopen de leden dat Herman niet vergeten wordt. “Als men niet meer over je praat, naar je luistert of je naam noemt, dan ben je pas echt dood”, citeerde Kees zijn de woorden van Brood.

Nieuwe talenten

Naast de bekende namen uit de pophistorie treden op het festival ook nieuwe talenten op. Zo laten verschillende deelnemers van het coachingtraject Ready to Play hun talent zien. Fred Zuiderwijk presenteert het festival. Den Haag FM is mediapartner van het Haags Beat Festival.

Foto: Uitgeverij Nijgh & van Ditmar

Luister hier naar het interview met Koos van Dijk op Den Haag FM.