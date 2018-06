Check hier het tijdschema van alle shows in het Parkpop Weekend

Komend weekend staat Den Haag in het teken van Parkpop. Drie dagen lang kan je genieten van ruim zestig optredens in de Haagse binnenstad en in het Zuiderpark.

Op het programma staan acts als Roy Ayers, Kim Wilde, De Dijk, Jason Donovan, De Jeugd van Tegenwoordig, Bløf, The Fratellis en Tumbleweed. “Het is ieder jaar weer de kunst om zo’n line-up te creëren”, zegt organisator Claudia Raven van Ducos Productions. “Een lekkere mix van stijlen en optredens van nationale en internationale topacts maakt samen de ultieme Parkpop-sound. En die hebben we met deze acts helemaal te pakken!”

De concerten op vrijdag en zondag zijn gratis toegankelijk. Voor Parkpop Saturday Night moeten entreekaarten gekocht worden. op: De indeling van het festivalterrein is anders dan voorgaande jaren. In plaats van twee grote podia is er nu één hoofdpodium en een grote tent (foto). Daarnaast is er een kleiner Haags Podium en podia met lokale hiphopacts en lokale dans- en muziekgroepen.

PARKPOP DOWNTOWN – VRIJDAG 22 JUNI

Grote Markt

18.00 Auxz and the Eq’s

19.00 Diverge Fashion

20.30 Amertey

22.00 The Buttshakers

Kleine Zaal Paard

20.00 Vogue Ball met Kiki Function & Delicious

Grote Zaal Paard

20.00 Togo Allstars

21.45 Roy Ayers

Paardcafé

21.00 Strict Nurse

22.30 Lifeless Past

Zwarte Ruiter

23.30 Amsterdam Faya Allstars

PARKPOP SATURDAY NIGHT – ZATERDAG 23 JUNI

Hoofdpodium

15.30 Gruppo Sportivo

17.00 Hot Chocolate

18.45 Melanie C

20.45 Kim Wilde

22.45 De Dijk

Tentpodium

15.15 Kiss Forever

16.15 The Boss UK

17.45 Martijn Fisscher

19.30 Jason Donovan

21.45 Clouseau

PARKPOP – ZONDAG 24 JUNI

Hoofdpodium

13.45 Bökkers

15.45 Dewolff

17.00 De Jeugd van Tegenwoordig

18.45 The Analogues

20.45 Bløf

Tentpodium

13.00 The Dubbeez

14.40 The Go! Team

16.15 Danny Vera

17.45 Roachford

19.45 The Fratellis

Haags Podium

13.00 The Rockababes

13.45 Icarius

14.45 Vrou.ka

15.30 Banana Savannah

16.30 Livin’Blues Experience

17.45 Tumbleweed

18.45 Folk Road Show

19.45 Cookhouse

20.45 Wilde Westen

People Stage

13.00 Stoorzender

13.15 Playground Disctrict

13.30 Jessica Balradj

13.45 DC Starz

14.00 Anneke & Febby

14.15 Kinderzanggroep Abovian

14.30 Cheyenne & Jerrel

14.45 Sugarskulls

15.00 Incendium

15.30 Move ’n Groove

15.45 Gathorose

16.00 Lisa Sprenkels

16.15 James Burki

16.30 The Raspers

17.00 Ava Nova

17.45 Memories

18.15 Pro & Sharon + What Els

18.30 Rapattack

18.45 Kwa Kwa: Poetic Motion

19.15 Mama Verhalenkoor

19.30 The Hague African Festival

20.00 Florence

20.30 Get on Stage

www.parkpop.nl