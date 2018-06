‘Den Haag aan Zee XL’, ‘Liefdeskuren’ en Simon van Driel in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag tussen 10.00 en 12.00 uur onder meer aandacht aan ‘Den Haag aan Zee XL’ bij Theater Dakota, de audiowandeling ‘Liefdeskuren’ en het afscheid van zakelijk directeur Simon van Driel bij Het Nationale Theater.

Met ‘Den Haag aan Zee XL’ is Theater Dakota de hele maand juli een vakantieparadijs. Met moves, music, impro, art, kindervoorstellingen, concertjes in de buitenlucht, beachvolleybal, een buurt-BBQ, open podium en een heus filmfestival. Maarten Bakker licht het programma toe.

Strandgangers kunnen tot begin september op Scheveningen meedoen met ‘Liefdeskuren‘ (foto). Deze audiowandeling vertelt het verhaal van de wereldberoemde componist Mendelssohn, die in 1836 kwam kuren aan de Haagse kust. Ingrid van Frankenhuyzen, die het allemaal bedacht, loopt een eindje met ons mee.

Met zakelijk directeur Simon van Driel neemt Het Nationale Theater in korte tijd opnieuw afscheid van een van haar grondleggers. De oud-senator loodste in 2015 de Koninklijke Schouwburg het bestel binnen van Het Nationale Theater. Hoe verliep dat en hoe schat hij de nabije toekomst in van ‘zijn’ fusieclub HNT?

Gewoontegetrouw in Kunstlicht ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.