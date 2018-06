Check hier het tijdschema van alle shows in het Parkpop Weekend

Gruppo Sportivo speelt nieuwe album ‘Great’ voor het eerst live op Parkpop Saturday Night

Meer in

Met een nieuw album en een tour door het land is de Haagse band Gruppo Sportivo terug van weggeweest. Hoewel ze de afgelopen jaren geen optredens meer gaven is de band nooit uit elkaar geweest. “We waren lekker aan het klooien in de studio”, zegt frontman Hans Vandenburg op Den Haag FM.

Toen de band onlangs het nieuwe album ‘Great’ uitbracht begon het toch weer te kriebelen. “Een aantal leden gaf aan dat ze het nieuwe album toch graag live wilden spelen”, zegt Hans in het programma Haagse Ochtendradio. “We waren gewend om altijd onze hits te spelen en dat hoefde voor mij niet meer. Met deze nieuwe plaat spelen we een mix van oude en nieuwe nummers.”

Zaterdag staat Gruppo Sportivo in het Zuiderpark tijdens Parkpop Saturday Night. Kijk hier voor het volledige schema van het Parkpopweekend.

Luister hier naar het interview met Hans Vandenburg op Den Haag FM.