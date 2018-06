Huizenprijzen in Den Haag stijgen naar recordhoogte

Koopwoningen in Den Haag waren nog nooit zo duur. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gemiddelde huisprijs is ten opzichte van 2015 gestegen met een kleine dertig procent.

In 2015 betaalde je gemiddeld ruim 220.000 euro voor een koophuis in Den Haag. Nu kost een huis zo’n 280.000 euro. In Nederland ligt de gemiddelde huisprijs volgens cijfers van het CBS en het Kadaster op bijna 284.000 euro. Dat is hoger dan de vorige piek in 2008, vlak voordat de prijzen flink daalden door de crisis.

Huizen in Nederland waren in het eerste kwartaal van 2018 gemiddeld tien procent duurder ten opzichte van een jaar eerder. In Den Haag steeg de prijs met 13,8 procent. De stijgende huizenprijzen zijn een gevolg van krapte op de woningmarkt.