Iktoon: Indrukwekkende seizoensafsluiting van Haags Kleinkoor

Den Haag FM besteedt deze maand extra veel aandacht aan Iktoon, de amateurkunstenmaand waarmee alle vrijetijdskunstenaars van Den Haag in het zonnetje worden gezet.

Onderdeel van Iktoon was afgelopen donderdag de seizoensafsluiting van het Haags Kleinkoor. In de Noorderkerk aan de 1e Schuytstraat werd een concert verzorgd door het kamerkoor met een selectie uit het brede repertoire van het gezelschap. Een avond vol koor- en solozang, fluit en clarinet.

Het Haags Kleinkoor bestaat sinds 1977. Sinds de overname van de leiding door Hans Jansen in 1982 is de stap gemaakt naar de uitvoering van kerkmuziek en het geven van concerten. Door de jaren heen zijn verscheidene concerten in het binnen- en buitenland gegeven, waaronder Frankrijk, Engeland, België en Duitsland. Wil je meedoen? Op dit moment heeft het Haags Kleinkoor een vacature voor een tenor.