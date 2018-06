Wethouder Van Tongeren: “Ik wil elektrisch vervoer voor iedere inwoner van Den Haag”

Wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) wil dat elke inwoner van onze stad toegang krijgt tot elektrisch vervoer. “Ik wil me er echt voor inzetten dat elektrisch vervoer niet alleen voor de ‘happy few’ is die veel geld hebben, maar dat het ook binnen het bereik van de gewone Hagenaar of Hagenees komt”, zei de onlangs geïnstalleerde wethouder tegen Den Haag FM.

Van Tongeren heeft de ambitie om Den Haag klaar te stomen voor de eeuw van de duurzaamheid. “Duurzaamheid heeft eigenlijk met alles te maken: van wat voor spullen je koopt, waar je werkt, hoe je je vervoert, wat je eet en hoe je huis in elkaar zit.” Hoewel ze in Den Haag terecht is gekomen in een warm bad, is Liesbeth nog naarstig opzoek naar een woning aan het strand. “Ik heb nu een klein vakantiehuisje op Scheveningen Haven. Vanuit dat huisje wandel ik elke avond naar Scheveningen en dan ga ik dat fantastisch mooie strand op.” Ze kijkt met belangstelling naar de voorbereidingen van de Volvo Ocean Race. “Mensen praten eigenlijk heel makkelijk tegen me.”

“Ik heb weleens aan een man die daar de auto’s moest inparkeren, gevraagd wat hij het mooiste aan Den Haag vindt. Dat is eigenlijk mijn standaardvraag. Je krijgt met die vraag allemaal verschillende verhalen. Ik probeer naast alles wat ik beleidsmatig op het stadhuis hoor een beetje een gevoel te krijgen voor de stad.” Liesbeth ruilde haar zetel in de Tweede Kamer in voor de wethouderspost Duurzaamheid en Energietransitie. “Arjen Kapteijns heeft mij gebeld om een kopje koffie te drinken. Ik roep al jaren dat er meer vrouwen van andere verschillende afkomsten in bestuursfuncties moesten. Toch had ik niet verwacht dat ik zo snel aan de beurt zou zijn.”

Jesse Klaver

Liesbeth’s vertrek uit de Tweede Kamer ging niet ongemerkt. De nationale afdeling van GroenLinks stelde haar aanvankelijk niet aan als kandidaat op de landelijke kieslijst tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Haar achterban sloeg met een referendum terug en dwongen daarmee voor Van Tongeren een vierde plaats op de lijst af. De overstap naar de lokale politiek lijkt daarom wat grillig. “De fractie heeft zich er totaal niet tegenaan bemoeid. Jesse Klaver ook niet. Dit was puur het initiatief van Arjen Kapteijns.”

Van Tongeren werkte als Kamerlid al eens samen met collega-wethouder Richard de Mos die destijds bij de landelijke PVV was aangesloten. “Ik denk dat het vast een keertje zal botsen, maar het gaat ook echt ergens om. Dát het botst vind ik het probleem niet. Als je botst over de inhoud en kijkt hoe je het gaat aanpakken, maar de persoonlijke relatie goed houdt, dat is belangrijk.”

Groep de Mos heeft met acht zetels een meerderheid in de gemeenteraad en het grootste aandeel in de coalitie. Niettemin is de kersverse GroenLinks-wethouder er van overtuigd dat ze in de nieuwe coalitie een goede bijdrage kan leveren voor alle inwoners van onze stad. “Ik wil de stad klaarmaken voor de eeuw van de duurzaamheid. Ik wil dat mensen hier gezond kunnen leven in een groene en veilige schone omgevingen. Dat het voor iedereen betaalbaar is om hier te zijn en dat je niet alleen een stad krijgt voor elitegroepen. Maar ik wil ook niet dat we wijken krijgen met mensen die het best wel moeilijk hebben in het leven”, aldus Liesbeth van Tongeren.

